В Чернобыльской зоне остаются более 20 семей, местным помогают военные - Наев

Наев посетил жителей Чернобыльской зоны, которые оторваны от цивилизации в результате российского полномасштабного вторжения на территорию нашей страны.

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"Чернобыльская зона. Здесь живет более двадцати семей, которые остались даже после полномасштабного российского вторжения. Две семьи оторваны от цивилизации, потому что мост, который ранее соединял два берега реки, сейчас разрушен, поэтому помощь может предоставляться им только военнослужащими в рамках гражданско-военного сотрудничества", - отметил Наев в Telegram.

Он сообщил, что сегодня посетил бабу Дуню и Ивана Кузьмича. "Послушал об их потребностях - это заготовка дров, необходимые лекарства и продукты питания. Уже часть работы сделана и еще поможем, чтобы мы все были полностью готовы к зиме", - добавил Наев.

Также командующий отметил, что эти населенные пункты находятся вблизи границы с республикой беларусь, указывают в КОС ВСУ.

"Сейчас на этом направлении находится недостаточное количество войск рб, чтобы создавать военную угрозу, но есть определенная опасность. Мы осознаем, что она может возрасти, но и ГШ ВСУ тогда увеличит наши силы, что в этом случае усилит обороноспособность и готовность наших войск. О людях, которые здесь проживают, украинские защитники позаботятся заблаговременно и обязательно вывезут в безопасное место", – отметил генерал-лейтенант Наев.

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