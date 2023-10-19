У Чорнобильській зоні залишаються понад 20 родин, місцевим допомагають військові - Наєв
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Чорнобильській зоні мешкають понад 20 родин, місцевим жителям допомагають військові, повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.
Наєв відвідав мешканців Чорнобильської зони, які від'єднанні від цивілізації внаслідок російського повномасштабного вторгнення на територію нашої країни.
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"Чорнобильська зона. Тут мешкає понад двадцять родин, які залишились навіть після повномасштабного російського вторгнення. Дві родини відірвані від цивілізації, тому що міст, який раніше з'єднував два береги річки, зараз зруйнований, тож допомога може надаватися їм тільки військовослужбовцями у межах цивільно-військового співробітництва", - зазначив Наєв у Telegram.
Він повідомив, що сьогодні відвідав бабу Дуню та Івана Кузьмича. "Послухав про їхні потреби - це заготівля дров, необхідні ліки та продуктами харчування. Вже частину роботи зроблено і ще допоможемо, щоб ми всі були повністю готовими до зими", - додав Наєв.
Також командувач зауважив, що ці населені пункти знаходяться поблизу кордону з республікою білорусь, вказують у КОС ЗСУ.
"Зараз на цьому напрямку перебуває недостатня кількість військ рб, щоб створювати військову загрозу, але є певна небезпека. Ми усвідомлюємо, що вона може зрости, але й ГШ ЗСУ тоді збільшить наші сили, що у цьому випадку підсилить обороноздатність й готовність наших військ. Про людей, які тут проживають, українські захисники подбають завчасно та обов’язково вивезуть у безпечне місце", – наголосив генерал-лейтенант Наєв.
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