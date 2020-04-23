ГСЧС: в Зоне отчуждения пытаются погасить огонь в четырех лесничествах, лесные пожары Житомирщины - локализованы

КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 23 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.