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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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ГСЧС: в Зоне отчуждения пытаются погасить огонь в четырех лесничествах, лесные пожары Житомирщины - локализованы

ГСЧС: в Зоне отчуждения пытаются погасить огонь в четырех лесничествах, лесные пожары Житомирщины - локализованы

Киев  •  УНН

 • 14401 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 23 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфяник в очагах пройденных огнем.

Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 7 путепрокладывателей Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 800 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 164 человека и 286 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 32 человека личного состава и 239 единица техники, в том числе 3 вертолета и два самолета, которыми 22 апреля человеком осуществлен 170 сбросов — 376 т воды.

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На Житомирщине пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. “По состоянию на 7:00 23 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицкому, Бережестскому, Можаровском и Словечанском лесничествах”, — сообщили спасатели о ситуации в Житомирской области.

К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГСЧС 157 человек личного состава и 39 единиц техники, в том числе 1 вертолет.

Ранее в ГСЧС сообщили, что из-за теплой зимы количество природных пожаров в Украине увеличилось на 25%.

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