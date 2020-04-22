Надзвичайники закликають не смажити шашлики на балконі

"Зараз в нашій країні карантин. Тобто, існує заборона відвідування природніх екосистем, де є спеціальні місця для смаження шашликів. Але є деякі особливо спритні громадяни, які вирішують поставити мангал прямо у себе на балконі. Мабуть, не всім відомо, що розпалювання вогню на території квартири, а балкон до неї відноситься, є дуже небезпечним вчинком і може завдати шкоди не тільки любителям м’яса, а й іншим громадянам, які проживають в багатоквартирному будинку", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на жаль, спеціальних нормативно-правових актів пожежної безпеки про заборону використання мангала на балконі не існує. Дана дія відноситься до порушення правопорядку. Тому, рекомендується небайдужим до власної безпеки повідомити про це в поліцію за номером 102.

"Надзвичайники закликають всіх громадян, не розпалювати вогонь на балконі, так як навіть при дотриманні всіх запобіжних заходів можна спровокувати небезпечну ситуацію. Тепле повітря, що піднімається від мангала на балконі, разом з димом піднімає і не догорілі шматочки вугілля. Вони можуть залетіти до вас в квартиру або до сусідів і викликати загоряння. Не рекомендується жарка шашликів і на даху будинку, так як часто там накопичується велика кількість сухого листя, яке прекрасно горить", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж останнього тижня у кількох районах Житомирської області сталися масштабні пожежі загальною площею понад 7 тисяч гектарів. За цими фактами слідчими поліції розпочато низку кримінальних проваджень.