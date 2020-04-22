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Чрезвычайники призывают не жарить шашлыки на балконе

Чрезвычайники призывают не жарить шашлыки на балконе

Киев  •  УНН

 • 32583 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Спасатели призывают граждан не жарить шашлыки на балконе, так как это может спровоцировать опасную ситуацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Сейчас в нашей стране карантин. То есть, существует запрет посещения природных экосистем, где есть специальные места для жарки шашлыков. Но есть некоторые особо шустрые граждане, которые решают поставить мангал прямо у себя на балконе. Видимо, не всем известно, что разжигание огня на территории квартиры, а балкон к ней относится, является очень опасно поступком и может нанести вред не только любителям мяса, но и другим гражданам, проживающим в многоквартирном доме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к сожалению, специальных нормативно-правовых актов пожарной безопасности о запрете использования мангала на балконе не существует. Данное действие относится к нарушению правопорядка. Поэтому, рекомендуется неравнодушным к собственной безопасности сообщить об этом в полицию по номеру 102.

"Чрезвычайники призывают всех граждан, не разжигать огонь на балконе, так как даже при соблюдении всех мер предосторожности можно спровоцировать опасную ситуацию. Теплый воздух, поднимающийся от мангала на балконе, вместе с дымом поднимает и не догоревшие кусочки угля. Они могут залететь к вам в квартиру или к соседям и вызвать возгорание. Не рекомендуется жарка шашлыков и на крыше дома, так как часто там скапливается большое количество сухих листьев, которое прекрасно горит", - добавляется в сообщении.

Напомним, в течение последней недели в нескольких районах Житомирской области произошли масштабные пожары общей площадью более 7 тысяч гектаров. По этим фактам следователями полиции предпринят ряд уголовных производств.

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