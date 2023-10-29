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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Чикаго - стрельба во время хэллоуинской вечеринки: 15 раненых, двое в критическом состоянии

Киев • УНН

 • 57875 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. В Чикаго во время празднования Хэллоуина произошла массовая стрельба. По меньшей мере 15 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом пишет CBS, передает УНН.

В Чикаго - стрельба во время хэллоуинской вечеринки: 15 раненых, двое в критическом состоянии

Детали

Среди пострадавших шесть женщин и девять мужчин в возрасте от 26 до 53 лет. Сначала возник спор между участниками вечеринки, потом кто то открыл стрельбу.

По данным полиции, подозреваемый был задержан при попытке скрыться с места происшествия.

Это вторая массовая стрельба в США за последние несколько дней. До этого мужчина вышел на улицы Льюистона в штате Мэн с автоматической винтовой и открыл огонь по жителям. Тогда 22 человека погибли, впоследствии мужчину нашли мертвым.

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