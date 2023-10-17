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Стрілянина в Брюсселі: ЗМІ повідомляють, що знешкоджений поліцією підозрюваний помер

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Підозрюваний у нападі в Брюсселі, внаслідок якого загинули двоє людей, Абдесалем Л., у якого стріляла поліція, помер. Про це повідомила у вівторок газета Le Soir, пише УНН.

Стрілянина в Брюсселі: ЗМІ повідомляють, що знешкоджений поліцією підозрюваний помер

Деталі

Чоловіка нейтралізували у комуні Схарбек. "Офіційно його упізнали як Абдесалема Л. Його смерть була підтверджена нам джерелом у поліції після кількох спроб реанімації. Він помер о 9:38 ранку у лікарні. У федеральній прокуратурі підтвердили цю новину", - пише видання.

Як зазначає VRT, федеральна прокуратура підтвердила, що виконавець нападу в Брюсселі, у якого стріляли сьогодні вранці, помер. Розслідування триває, щоб встановити, з ким він контактував і чому. 

Міністр внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден повідомила, що у нейтралізованої людини було виявлено автоматичну зброю, використану під час нападу.

Згідно з першими матеріалами розслідування, передбачуваний злочинець Абдесалем Л. - 45-річний тунісець, який проживає в Брюсселі, у комуні Схарбек. Людина подала заяву про надання притулку у листопаді 2019 року, але менш ніж через рік отримала негативне рішення.

Доповнення

Щонайменше двоє людей стали жертвами стрілянини у Брюсселі 16 жовтня: місцеві ЗМІ повідомляють, що нападник застрелив футбольних уболівальників збірної Швеції, в машині яких був ізраїльський прапор, пише euronews.

Як повідомляється, нападник вигукував "Аллах Акбар!" і заявив про свою приналежність до угруповання "Ісламська держава", стверджуючи, що таким чином "вирішив помститися за мусульман".

Матч Бельгія-Швеція було перервано у перерві. Президента Шведської футбольної асоціації було евакуйовано. Уболівальників, які були присутні на стадіоні, а також журналістів взяли під посилену охорону.

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