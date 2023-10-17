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Стрельба в Брюсселе: СМИ сообщают, что обезвреженный полицией подозреваемый умер

Киев • УНН

 • 357478 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Подозреваемый в нападении в Брюсселе, в результате которого погибли два человека, Абдесалем Л., в которого стреляла полиция, умер. Об этом сообщила во вторник газета Le Soir, пишет УНН.

Стрельба в Брюсселе: СМИ сообщают, что обезвреженный полицией подозреваемый умер

Детали

Мужчину нейтрализовали в коммуне Схарбек. "Официально его опознали как Абдесалема Л. Его смерть была подтверждена нам источником в полиции после нескольких попыток реанимации. Он умер в 9:38 утра в больнице. В федеральной прокуратуре подтвердили эту новость", - пишет издание.

Как отмечает VRT, федеральная прокуратура подтвердила, что исполнитель нападения в Брюсселе, в которого стреляли сегодня утром, умер. Расследование продолжается, чтобы установить, с кем он контактировал и почему. 

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден сообщила, что у нейтрализованного человека было обнаружено автоматическое оружие, использованное во время нападения.

Согласно первым материалам расследования, предполагаемый преступник Абдесалем Л. - 45-летний тунисец, проживающий в Брюсселе, в коммуне Схарбек. Мужчина подал заявление о предоставлении убежища в ноябре 2019 года, но менее чем через год получил отрицательное решение.

Дополнение

По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы в Брюсселе 16 октября: местные СМИ сообщают, что нападавший застрелил футбольных болельщиков сборной Швеции, в машине которых был израильский флаг, пишет euronews.

Как сообщается, нападавший выкрикивал "Аллах Акбар!" и заявил о своей принадлежности к группировке "Исламское государство", утверждая, что таким образом "решил отомстить за мусульман".

Матч Бельгия-Швеция был прерван в перерыве - шведские игроки отказались возобновлять матч, и бельгийцы с этим согласились. Президент Шведской футбольной ассоциации был эвакуирован. Болельщиков, присутствовавших на стадионе, а также журналистов взяли под усиленную охрану.

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