У Чикаго – стрілянина під час Гелловін-вечірки: 15 поранених, двоє у критичному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Чикаго під час святкування Гелловіну сталася масова стрілянина. Щонайменше 15 людей отримали поранення, двоє з них перебувають у критичному стані. Про це пише CBS, передає УНН.
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Серед постраждалих шість жінок і дев’ять чоловіків віком від 26 до 53 років. Спочатку виникла суперечка між учасниками вечірки, потім хто відкрив стрілянину.
За даними поліції, підозрюваного затримали під час спроби втекти з місця події.
Це вже друга масова стріляина у США за останні кілька днів. До цього чоловік вийшов на вулиці Льюїстона у штаті Мен з автоматичною гвинтовою та відкрив вогонь по мешканцях. Тоді 22 людини загинули, згодом чоловіка знайшли мертвим.
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