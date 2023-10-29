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У Чикаго – стрілянина під час Гелловін-вечірки: 15 поранених, двоє у критичному стані

Київ • УНН

 • 57875 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Чикаго під час святкування Гелловіну сталася масова стрілянина. Щонайменше 15 людей отримали поранення, двоє з них перебувають у критичному стані. Про це пише CBS, передає УНН.

У Чикаго – стрілянина під час Гелловін-вечірки: 15 поранених, двоє у критичному стані

Деталі

Серед постраждалих шість жінок і дев’ять чоловіків віком від 26 до 53 років. Спочатку виникла суперечка між учасниками вечірки, потім хто відкрив стрілянину.

За даними поліції, підозрюваного затримали під час спроби втекти з місця події.

Це вже друга масова стріляина у США за останні кілька днів. До цього чоловік вийшов на вулиці Льюїстона у штаті Мен з автоматичною гвинтовою та відкрив вогонь по мешканцях. Тоді 22 людини загинули, згодом чоловіка знайшли мертвим.

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