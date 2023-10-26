Стрілянина у США: кількість загиблих зросла до 22 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Щонайменше 22 людини були вбиті в результаті масової стрілянини в Льюїстоні, повідомив CNN у телефонному інтерв'ю член міської ради Роберт Маккарті, пише УНН.
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Маккарті сказав, що отримав цю інформацію від міського адміністратора в текстовому повідомленні.
У зв’язку зі смертельною стріляниною Центральний медичний центр штату Мен викликав весь вільний персонал, сказав Маккарті. Збройовий склад був створений як сортувальний центр, додав Маккарті.
Нагадаємо
У США чоловік вийшов на вулиці Льюїстона з автоматичною гвинтовою та відкрив вогонь по мешканцях. Було відомо про 16 загиблих та 60 поранених