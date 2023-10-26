У США чоловік з гвинтівкою розстріляв понад 16 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У США стрілець зі штату Мен застрелив понад 16 людей і поранив десятки. Чоловік все ще перебуває на волі. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
За попередніми даними, стрільця звати Роберт Кард. Сьогодні він вийшов на вулиці Льюїстона з автоматичною гвинтовою та відкрив вогонь по мешканцях. Поки відомо про 16 загиблих та 60 поранених.
Доповнення
У той час як влада штату Мен розслідує дві активні стрілянини в Льюїстоні в середу ввечері, з’явилося ще одне повідомлення про стрілянину.
Льюїстоні була зареєстрована ще одна стрілянина в розподільчому центрі Walmart на Alfred A Plourde Parkway.
Газета повідомила, що правоохоронні органи відреагували оперативно.
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