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У США чоловік з гвинтівкою розстріляв понад 16 людей

Київ • УНН

 • 191806 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У США стрілець зі штату Мен застрелив понад 16 людей і поранив десятки. Чоловік все ще перебуває на волі. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

У США чоловік з гвинтівкою розстріляв понад 16 людей

Деталі 

За попередніми даними, стрільця звати Роберт Кард. Сьогодні він вийшов на вулиці Льюїстона з автоматичною гвинтовою та відкрив вогонь по мешканцях. Поки відомо про 16 загиблих та 60 поранених.

Доповнення

У той час як влада штату Мен розслідує дві активні стрілянини в Льюїстоні в середу ввечері, з’явилося ще одне повідомлення про стрілянину.

Льюїстоні була зареєстрована ще одна стрілянина в розподільчому центрі Walmart на Alfred A Plourde Parkway.

Газета повідомила, що правоохоронні органи відреагували оперативно. 

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