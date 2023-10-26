В США мужчина с винтовкой расстрелял более 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В США стрелок из штата Мэн застрелил более 16 человек и ранил десятки. Мужчина все еще находится на свободе. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, стрелка зовут Роберт Кард. Сегодня он вышел на улицы Льюистона с автоматической винтовкой и открыл огонь по жителям. Пока известно о 16 погибших и 60 раненых.
Дополнение
В то время как власти штата Мэн расследуют две активные стрельбы в Льюистоне в среду вечером, из’появилось еще одно сообщение о стрельбе.
В Льюистоне была зарегистрирована еще одна стрельба в распределительном центре Walmart на Alfred A Plourde Parkway.
Газета сообщила, что правоохранительные органы отреагировали оперативно.
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