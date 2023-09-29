У Нідерландах студент педагогічного університету застрелив трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. 32-річний студент педагогічного університету, одягнений у військову форму та бронежилет, застрелив трьох людей у нідерландському місті Роттердам у четвер, 28 вересня. Спочатку він увірвався до будинку і застрелив місцеву жінку та її доньку, а потім забіг в аудиторію університетської лікарні Роттердама та відкрив вогонь по викладачеві. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що жертвами нападника стали 39-річна жінка, яка мешкала по сусідству та її 14-річна донька. Дівчина померла в лікарні, повідомили в поліції.
Потім підозрюваний пішов до університетської лікарні Медичного центру Роттердама, де увійшов до аудиторії та застрелив 43-річну вчительку.
Чоловіка затримали біля лікарні, де він також влаштував пожежу. Його мотиви були невідомі.
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"Ми були шоковані жахливим інцидентом. Постріли пролунали в двох різних місцях міста. Багато людей стали свідками", - сказав мер Роттердама Ахмед Абуталеб.
Головний прокурор Роттердама Хьюго Хілленаар сказав, що підозрюваний був відомий правоохоронним органам, і в 2021 році він був притягнутий до відповідальності та засуджений за жорстоке поводження з тваринами.
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На опублікованих в Інтернеті відео видно, як поліцейські інструктують студентів, деякі з яких були одягнені в білі медичні халати. На одному відео було показано чоловіка в наручниках, одягненого в щось, схоже на бойові штани.
Поліція заявила, що ознак другого стрільця немає.