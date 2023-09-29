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В Нидерландах студент педагогического университета застрелил трех человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. 32-летний студент педагогического университета, одетый в военную форму и бронежилет, застрелил трех человек в нидерландском городе Роттердам в четверг, 28 сентября. Сначала он ворвался в дом и застрелил местную женщину и ее дочь, а затем забежал в аудиторию университетской больницы Роттердама и открыл огонь по преподавателю. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что жертвами нападавшего стали 39-летняя женщина, которая жила по соседству и ее 14-летняя дочь. Девушка умерла в больнице, сообщили в полиции.

Затем подозреваемый пошел в университетскую больницу Медицинского центра Роттердама, где вошел в аудиторию и застрелил 43-летнюю учительницу.

Мужчину задержали возле больницы, где он также устроил пожар. Его мотивы были неизвестны.

Цитата

"Мы были шокированы ужасным инцидентом. Выстрелы раздались в двух разных местах города. Многие люди стали свидетелями", - сказал мэр Роттердама Ахмед Абуталеб.

Главный прокурор Роттердама Хьюго Хилленаар сказал, что подозреваемый был известен правоохранительным органам, и в 2021 году он был привлечен к ответственности и осужден за жестокое обращение с животными.

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На опубликованных в Интернете видео видно, как полицейские инструктируют студентов, некоторые из которых были одеты в белые медицинские халаты. На одном видео был показан мужчина в наручниках, одетый в нечто, похожее на боевые штаны.

Полиция заявила, что признаков второго стрелка нет.

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