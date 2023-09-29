В Нидерландах студент педагогического университета застрелил трех человек

КИЕВ. 29 сентября. УНН. 32-летний студент педагогического университета, одетый в военную форму и бронежилет, застрелил трех человек в нидерландском городе Роттердам в четверг, 28 сентября. Сначала он ворвался в дом и застрелил местную женщину и ее дочь, а затем забежал в аудиторию университетской больницы Роттердама и открыл огонь по преподавателю. Об этом пишет Reuters, передает УНН.