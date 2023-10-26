Стрельба в США: количество погибших возросло до 22 человек

Детали

Маккарти сказал, что получил эту информацию от городского администратора в текстовом сообщении.

В связи со смертельной стрельбой Центральный медицинский центр штата Мэн вызвал весь свободный персонал, сказал Маккарти. Оружейный склад был создан как сортировочный центр, добавил Маккарти.

Напомним

В США мужчина вышел на улицы Льюистона с автоматической винтовкой и открыл огонь по жителям. Было известно о 16 погибших и 60 раненых