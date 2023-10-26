Стрельба в США: количество погибших возросло до 22 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. По меньшей мере 22 человека были убиты в результате массовой стрельбы в Льюистоне, сообщил CNN в телефонном интервью член городского совета Роберт Маккарти, пишет УНН.
Детали
Маккарти сказал, что получил эту информацию от городского администратора в текстовом сообщении.
В связи со смертельной стрельбой Центральный медицинский центр штата Мэн вызвал весь свободный персонал, сказал Маккарти. Оружейный склад был создан как сортировочный центр, добавил Маккарти.
Напомним
В США мужчина вышел на улицы Льюистона с автоматической винтовкой и открыл огонь по жителям. Было известно о 16 погибших и 60 раненых