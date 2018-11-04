В Чикаго при взрыве возле железнодорожной станции погиб человек

Инцидент произошел, когда двое сотрудников железной дороги работали со сварочными горелками, ремонтируя вагоны компании Metra. Второй рабочий находится в критическом состоянии, заявили медики. Точная причина взрыва и нанесенный ущерб неизвестны. Движение поездов внутрь Чикаго было временно приостановлено.

Телеканал Fox 32 Chicago сообщает, что погибшим был 47-летний рабочий, раненым оказался 17-летний путевой обходчик.

Как сообщал УНН, в массовом аварии с 31 автомобилем в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погибли по меньшей мере 15 человек.