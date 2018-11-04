В Чикаго при взрыве возле железнодорожной станции погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Жертвой взрыва вблизи железнодорожной станции Грейленд в Чикаго стал один человек, заявили власти. Об этом сообщает Chicago Tribune, информирует УНН.
Инцидент произошел, когда двое сотрудников железной дороги работали со сварочными горелками, ремонтируя вагоны компании Metra. Второй рабочий находится в критическом состоянии, заявили медики. Точная причина взрыва и нанесенный ущерб неизвестны. Движение поездов внутрь Чикаго было временно приостановлено.
Телеканал Fox 32 Chicago сообщает, что погибшим был 47-летний рабочий, раненым оказался 17-летний путевой обходчик.
Как сообщал УНН, в массовом аварии с 31 автомобилем в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погибли по меньшей мере 15 человек.