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У Чикаго під час вибуху біля залізничної станції загинула людина

У Чикаго під час вибуху біля залізничної станції загинула людина

Київ • УНН

 • 8192 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Жертвою вибуху поблизу залізничної станції Грейленд в Чикаго стала одна людина, заявила влада. Про це повідомляє Chicago Tribune, інформує УНН.

Інцидент стався, коли двоє співробітників залізниці працювали зі зварювальними пальниками, ремонтуючи вагони компанії Metra. Другий робітник перебуває в критичному стані, заявили медики. Точна причина вибуху і завдані збитки невідомі. Рух поїздів всередину Чикаго було тимчасово призупинено.

Телеканал Fox 32 Chicago повідомляє, що загиблим був 47-річний робітник, пораненим виявився 17-річний шляховий обхідник.

Як повідомляв УНН, у масовій аварії з 31 автомобілем в провінції Ганьсу на північному заході Китаю загинули щонайменше 15 людей.

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