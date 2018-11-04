У Чикаго під час вибуху біля залізничної станції загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Жертвою вибуху поблизу залізничної станції Грейленд в Чикаго стала одна людина, заявила влада. Про це повідомляє Chicago Tribune, інформує УНН.
Інцидент стався, коли двоє співробітників залізниці працювали зі зварювальними пальниками, ремонтуючи вагони компанії Metra. Другий робітник перебуває в критичному стані, заявили медики. Точна причина вибуху і завдані збитки невідомі. Рух поїздів всередину Чикаго було тимчасово призупинено.
Телеканал Fox 32 Chicago повідомляє, що загиблим був 47-річний робітник, пораненим виявився 17-річний шляховий обхідник.
Як повідомляв УНН, у масовій аварії з 31 автомобілем в провінції Ганьсу на північному заході Китаю загинули щонайменше 15 людей.