В Чикаго лифт с пассажирами сорвался с 95-го этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В четвертом самом высоком небоскребе американского города Чикаго лифт с шестью людьми пролетел 84 этажа, после чего пассажиры застряли внутри металлической ловушки еще на 3 часа, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что вероятной причиной падения стал трос, который не выдержал веса и оборвался после того, как пассажиры вышли на 95-м этаже здания.
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Все шесть человек, находившиеся в лифте, были спасены рано утром в пятницу после того, как провели в кабине лифта почти 3 часа, пока спасатели прорубили путь к ним сквозь стену. Среди застрявших, была беременная женщина, пишет издание.
Напомним, в Чикаго при взрыве возле железнодорожной станции погиб человек.