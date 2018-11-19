В Чикаго лифт с пассажирами сорвался с 95-го этажа

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106062 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112389 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149655 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144337 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136395 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128193 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171046 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118087 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141646 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Чикаго лифт с пассажирами сорвался с 95-го этажа

В Чикаго лифт с пассажирами сорвался с 95-го этажа

Киев  •  УНН

 • 10814 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В четвертом самом высоком небоскребе американского города Чикаго лифт с шестью людьми пролетел 84 этажа, после чего пассажиры застряли внутри металлической ловушки еще на 3 часа, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что вероятной причиной падения стал трос, который не выдержал веса и оборвался после того, как пассажиры вышли на 95-м этаже здания.

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Все шесть человек, находившиеся в лифте, были спасены рано утром в пятницу после того, как провели в кабине лифта почти 3 часа, пока спасатели прорубили путь к ним сквозь стену. Среди застрявших, была беременная женщина, пишет издание.

Напомним, в Чикаго при взрыве возле железнодорожной станции погиб человек.

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