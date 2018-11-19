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У Чикаго ліфт з пасажирами зірвався з 95-го поверху

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У четвертому найвищому хмарочосі американського міста Чикаго ліфт з шістю людьми пролетів 84 поверхи, після чого пасажири застрягли всередині металевої пастки ще на 3 години, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Зазначається, що ймовірною причиною падіння став трос, який не витримав ваги і обірвався після того, як пасажири вийшли на 95-му поверсі будівлі.

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Всі шість людей, що перебували в ліфті, були врятовані рано вранці у п'ятницю після того, як пробули в кабіні ліфту майже три години, поки рятувальники прорубали шлях до них крізь стіну. Серед тих, хто застряг, була вагітна жінка, пише видання.

Нагадаємо, у Чикаго під час вибуху біля залізничної станції загинула людина.

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