У Чикаго ліфт з пасажирами зірвався з 95-го поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У четвертому найвищому хмарочосі американського міста Чикаго ліфт з шістю людьми пролетів 84 поверхи, після чого пасажири застрягли всередині металевої пастки ще на 3 години, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Зазначається, що ймовірною причиною падіння став трос, який не витримав ваги і обірвався після того, як пасажири вийшли на 95-му поверсі будівлі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Чикаго поліцейського визнали винним у вбивстві темношкірого підлітка
Всі шість людей, що перебували в ліфті, були врятовані рано вранці у п'ятницю після того, як пробули в кабіні ліфту майже три години, поки рятувальники прорубали шлях до них крізь стіну. Серед тих, хто застряг, була вагітна жінка, пише видання.
Нагадаємо, у Чикаго під час вибуху біля залізничної станції загинула людина.