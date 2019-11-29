В Черновцах зарегистрировали еще один случай бешенства
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Черновцах зарегистрировали заболевания бешенством лисы, что покусала домашнюю собаку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкого городского совета.
"Еще один случай бешенства зафиксирован в Черновцах. 29 ноября 2019 года состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черновицком городском совете относительно подтверждения заболевания бешенством лисы, которая имела контакт с домашней собакой жителей улицы Стефаника. Специалисты провели расследование по факту бешенства лисы, которая покусала домашнюю собаку возрастом 2,5 месяца", - говорится в сообщении.
Указано, что Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии решила наложить карантин на частное хозяйство на ул. Стефаника Черновцы и объявить территорию ул. Стефаника угрожающей зоной в радиусе 100 м.
"Разработан и утвержден комплексный план мероприятий по борьбе и профилактике бешенства в частном хозяйстве. Проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации очага бешенства в частном хозяйстве и угрожаемой зоне. В неблагополучном месте, где был обнаружен труп лисы, а также на территории частного хозяйства проведено вынужденную дезинфекцию. в угрожаемой зоне проводится клиническое обследование и прививки животных восприимчивых к бешенству", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Черновцах бешеная собака покусала двух человек.