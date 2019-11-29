У Чернівцях зареєстрували ще один випадок сказу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Чернівцях зареєстрували захворювання на сказ лисиці, що покусала домашню собаку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Чернівецької міської ради.
"Ще один випадок сказу зафіксовано в Чернівцях. 29 листопада 2019 року відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій міській раді щодо підтвердження захворювання на сказ лисиці, яка мала контакт з домашньою собакою мешканців вулиці Стефаника. Фахівці провели розслідування по факту сказу лисиці, яка покусала домашню собаку віком 2,5 місяці", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що Державна надзвичайна протиепізоотична комісія вирішила накласти карантинні обмеження на приватне господарство на вул. Стефаника м.Чернівці та оголосити територію вул. Стефаника загрозливою зоною в радіусі 100 м.
"Розроблено та затверджено комплексний план заходів по боротьбі та профілактиці сказу в приватному господарстві. Проводяться ветеринарно-санітарні заходи з метою ліквідації вогнища сказу в приватному господарстві та загрозливій зоні. В неблагополучному місці, де було виявлено труп лисиці, а також на території приватного господарства проведено вимушену дезінфекцію. В загрозливій зоні проводиться клінічне обстеження та щеплення тварин сприйнятливих до сказу", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, в Чернівцях скажений собака покусав двох людей.