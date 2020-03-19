Спецтранспорт для медиков и служащих запустили в Черновцах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Черновцах появился спецтранспорт для работников медицинской сферы, предприятий, учреждений и организаций, которые в условиях чрезвычайной ситуации обеспечивает жизнедеятельность города. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого троллейбусного управления в Facebook, передает УНН.
"Для обеспечения работы медицинской сферы, а также жизнедеятельности города, с сегодняшнего дня будет курсировать спецтранспорт (троллейбусы) 2, 3, 8, 9, 11 (укороченный маршрут "Дриждзавод-Садгора") маршрутов. Право на проезд имеют исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, которые в условиях чрезвычайной ситуации обеспечивают жизнедеятельность города", - говорится в сообщении.
В частности, это работники медицинских учреждений, аптек, работники полиции, ГСЧС, коммунальных предприятий, почты и др.
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Сообщается, что для проезда необходимо иметь с собой удостоверение или другой документ, удостоверяющий место работы или квалификацию работника, или спецпроездной, а также обязательно нужно быть в маске. Стоимость проезда - 5 грн.
"Сейчас троллейбусы для служебного пользования будут курсировать с 7 до 9 часов и с 19 до 22 часов. Движение общественного транспорта для других категорий граждан временно приостановлено в соответствии с решением городской постоянно действующей комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - резюмировали в управлении.
Напомним, что начиная со среды, 18 марта, в городе Черновцы временно приостановлена деятельность всего общественного наземного транспорта.