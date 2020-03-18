Відсьогодні у Чернівцях призупинено рух всього громадського транспорту

КИЇВ. 18 березня. УНН. Починаючи з середи, 18 березня, у місті Чернівці тимчасово призупиняється діяльність всього громадського наземного транспорту. Про це заявив мер Чернівців Олексій Каспрук, передає УНН із посиланням на його відеозвернення у Facebook.