Відсьогодні у Чернівцях призупинено рух всього громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Починаючи з середи, 18 березня, у місті Чернівці тимчасово призупиняється діяльність всього громадського наземного транспорту. Про це заявив мер Чернівців Олексій Каспрук, передає УНН із посиланням на його відеозвернення у Facebook.
“Після того, як у шести буковинців підтвердився (діагноз) коронавірус, я прийняв непросте рішення — з 18 березня у Чернівцях повністю призупиняє роботу весь громадський транспорт”, — сказав Каспрук.
Зокрема, він закликав керівників усіх підприємств, установ та організацій Чернівців припинити свою роботу.
“Закликаю керівників всіх установ, організацій, підприємств — припинити роботу та обмежити кількість робітників, які знаходяться в офісах. Розумію, що введення в області, а, можливо, і в усій Україні надзвичайного стану — питання не днів, а годин”, — додав мер міста.
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У свою чергу, у Чернівецькій міськраді на період карантину тимчасово призупинили надання пільг на проїзд у громадському транспорті.
“До стабілізації епідемічної ситуації у Чернівцях призупинено надання пільг на безкоштовний проїзд в громадському транспорті”, — повідомили у пресцентрі міськради.
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Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.