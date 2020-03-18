С сегодняшнего дня в Черновцах приостановлено движение всего общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Начиная со среды, 18 марта, в городе Черновцы временно приостанавливается деятельность всего общественного наземного транспорта. Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук, передает УНН со ссылкой на его видеообращение в Facebook.
"После того, как у шести буковинцев подтвердился (диагноз) коронавирус, я принял непростое решение - с 18 марта в Черновцах полностью приостанавливает работу весь общественный транспорт", - сказал Каспрук.
В частности, он призвал руководителей всех предприятий, учреждений и организаций Черновцов прекратить свою работу.
"Призываю руководителей всех учреждений, организаций, предприятий - прекратить работу и ограничить количество рабочих, которые находятся в офисах. Понимаю, что введение в области, а, возможно, и во всей Украине чрезвычайного положения - вопрос не дней, а часов", - добавил мэр города.
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В свою очередь, в Черновицком горсовете на период карантина временно приостановили предоставление льгот на проезд в общественном транспорте.
"До стабилизации эпидемической ситуации в Черновцах приостановлено предоставление льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте", - сообщили в пресс-центре горсовета.
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Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них - два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.