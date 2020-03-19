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Спецтранспорт для медиків і службовців запустили у Чернівцях

Спецтранспорт для медиків і службовців запустили у Чернівцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Чернівцях з’явився спецтранспорт для працівників медичної сфери, підприємств, установ та організацій, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечує життєдіяльність міста. Про це повідомила пресслужба Чернівецького тролейбусного управління у Facebook, передає УНН.

"Для забезпечення роботи медичної сфери, а також життєдіяльності міста, з сьогоднішнього дня курсуватиме спецтранспорт (тролейбуси) 2, 3, 8, 9, 11 (укорочений маршрут “Дріждзавод-Садгора”) маршрутів. Право на проїзд мають виключно працівники підприємств, установ та організацій, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечує життєдіяльність міста“, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, це працівники медичних установ, аптек, працівники поліції, ДСНС, комунальних підприємств, пошти та ін.

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Повідомляється, що для проїзду необхідно мати з собою посвідчення, або інший документ, який засвідчує місце роботи, або кваліфікацію працівника, або спецпроїзний, а також обов’язково потрібно бути в масці. Вартість проїзду — 5 грн.

“Наразі, тролейбуси для службового користування курсуватимуть з 7 до 9 години та з 19 до 22 години. Рух громадського транспорту для інших категорій громадян тимчасово призупинений відповідно до рішення міської постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, — резюмували в управлінні.

Нагадаємо, що починаючи з середи, 18 березня, у місті Чернівці тимчасово призупинено діяльність всього громадського наземного транспорту.

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