В Черновцах начали оповещения местных жителей из громкоговорителя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Черновцах начала работать система оповещения, через громкоговоритель сообщаеются правила обращения в период карантина. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал начальник управления контроля за благоустройством города в Черновицком городском совете Сергей Обшанский, передает УНН.
"Соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров. Общественный транспорт в Черновцах приостановлен до улучшения эпидемической ситуации. Это - вынужденная мера, чтобы уберечь здоровье и жизнь Черновцов. В зоне повышенной опасности - лица старше 60 лет. Сохраните жизнь своим близким, позаботьтесь, чтобы пожилые люди оставались дома и были обеспечены всем необходимым. Остановить опасный вирус мы можем только дисциплиной и ответственностью", - говорится в сообщении из громкоговорителя.
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Напомним, что в Черновицкой области ввели дополнительные ограничительные меры, с целью противодействия коронавирусной инфекции. Будут проверять соблюдение карантинных ограничений, мыть улицы со спецрастворами и доставлять продукты пожилым людям.