У Чернівецькій області перебуває 1,5 тис. людей, які повернулися з країн Європи, де поширений коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На території Чернівецької області, за винятком міста Чернівці, перебуває 1,5 тис. людей, які протягом двох тижнів повернулися із країн Європи, де поширений коронавірус. Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“Ми звернулися до всіх органів місцевого самоврядування, в тому числі й до міста Чернівці, до міської влади — підготувати й надати нам відомості про кількість людей, які за минулі два тижні повернулися із тих європейських країн, де зараз вирує епідемія коронавірусу, в першу чергу Італія, Іспанія, Німеччина, Франція. Вже на цей час наше доручення виконали всі, за винятком міста Чернівці... Сьогодні ми говоримо про те, що у населених пунктах Чернівецької області зафіксовано 1 500 людей”, — зазначив голова ОДА.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.
Додамо, що наразі 11 буковинців очікують результати тестів щодо інфікування коронавірусом, окрім того завтра перевірять ще 20 осіб, які під наглядом лікарів і мають підозру можливого інфікування.