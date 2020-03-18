В Черновицкой области находится 1,5 тыс. человек, вернувшихся из стран, где распространен коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На территории Черновицкой области, за исключением города Черновцы, находится 1,5 тыс. человек, которые в течение двух недель вернулись из стран Европы, где распространен коронавирус. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
"Мы обратились ко всем органам местного самоуправления, в том числе и в город Черновцы, к городской власти - подготовить и предоставить нам сведения о количестве людей, которые за прошедшие две недели вернулись из тех европейских стран, где свирепствует эпидемия коронавируса, в первую очередь Италия, Испания, Германия, Франция. Уже в настоящее время наше поручение выполнили все, за исключением города Черновцы ... Сегодня мы говорим о том, что в населенных пунктах Черновицкой области зафиксировано 1500 человек", - отметил председатель ОГА.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.
Добавим, что сейчас 11 буковинцев ожидают результаты тестов относительно инфицирования коронавирусом, кроме того завтра проверят еще 20 человек, которые под наблюдением врачей и имеют подозрение на возможное инфицирование.