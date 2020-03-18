В Черновицкой области находится 1,5 тыс. человек, вернувшихся из стран, где распространен коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103503 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106099 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108064 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106794 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116111 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101546 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105847 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106760 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131662 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130494 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Черновицкой области находится 1,5 тыс. человек, вернувшихся из стран, где распространен коронавирус

В Черновицкой области находится 1,5 тыс. человек, вернувшихся из стран, где распространен коронавирус

Киев  •  УНН

 • 15410 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. На территории Черновицкой области, за исключением города Черновцы, находится 1,5 тыс. человек, которые в течение двух недель вернулись из стран Европы, где распространен коронавирус. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

"Мы обратились ко всем органам местного самоуправления, в том числе и в город Черновцы, к городской власти - подготовить и предоставить нам сведения о количестве людей, которые за прошедшие две недели вернулись из тех европейских стран, где свирепствует эпидемия коронавируса, в первую очередь Италия, Испания, Германия, Франция. Уже в настоящее время наше поручение выполнили все, за исключением города Черновцы ... Сегодня мы говорим о том, что в населенных пунктах Черновицкой области зафиксировано 1500 человек", - отметил председатель ОГА.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.

Добавим, что сейчас 11 буковинцев ожидают результаты тестов относительно инфицирования коронавирусом, кроме того завтра проверят еще 20 человек, которые под наблюдением врачей и имеют подозрение на возможное инфицирование.

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