У Чернівцях почали оповіщення місцевих жителів з гучномовця
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Чернівцях почала працювати система оповіщення, що через гучномовець повідомляються правила поводження у період карантину. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував начальник управління контролю за благоустроєм міста в Чернівецькій міській раді Сергій Обшанський, передає УНН.
"Дотримуватись дистанції між людьми не менше двох метрів. Громадський транспорт у Чернівцях зупинено до поліпшення епідемічної ситуації. Це – вимушений захід, щоб вберегти здоров'я та життя чернівчан. У зоні підвищеної небезпеки – особи віком понад 60 років. Збережіть життя своїм близьким, подбайте, щоб старші люди залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним. Зупинити небезпечний вірус ми можемо лише дисципліною і відповідальністю", - йдеться в повідомленні з гучномовця.
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Нагадаємо, що у Чернівецькій області ввели додаткові обмежувальні заходи, з метою протидії коронавірусної інфекції. Будуть перевіряти дотримання карантинних обмежень, мити вулиці із спецрозчинами і доставляти продукти літнім людям.