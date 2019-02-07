В Черновцах девушка выпала с третьего этажа общежития

"В Черновцах девушка 2001 года рождения выпала с третьего этажа общежития. Как выяснилось, она выпала из-за собственной неосторожности, поэтому отказалась от написания любого заявления, претензий ни к кому не имеет. Поэтому уголовное производство не будет открыто. Из-за падения в нее перелом ноги и смещение позвонка", - сказали в пресс-службе.



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Напомним, 4 февраля поступила информация в дежурную часть Шевченковского отдела полиции, в Харькове 32-летний строитель во время работы на 10-м этаже новостройки по улице Профессорская, поскользнулся и упал. Мужчина скончался на месте. Как предварительно установили правоохранители, на строительстве человек работал каменщиком.