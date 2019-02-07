У Чернівцях дівчина випала з третього поверху гуртожитку

"У Чернівцях дівчина 2001 року народження випала з третього поверху гуртожитку. Як з’ясувалося, вона випала через власну необережність, тому відмовилася від написання будь якої заяви, претензії ні до кого не має. Тому кримінальне провадження не буде відкрито. Через падіння у неї перелом ноги та зміщення хребця", - сказали в прес-службі.



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Нагадаємо, 4 лютого надійшла інформація до чергової частини Шевченківського відділу поліції, що у Харкові 32-річний будівельник під час роботи на 10-му поверсі новобудови, що по вулиці Професорська, послизнувся і впав. Чоловік помер на місці. Як попередньо встановили правоохоронці, на будівництві чоловік працював муляром.