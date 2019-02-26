В Черновцах 16-летний отомстил ударом ноги в лицо парню за оскорбление сестры

"Досудебным расследованием установлено, что в ноябре прошлого года 16-летний подросток, посреди улицы, в Черновцах, на почве неприязненных отношений, ударил 15-летнего парня ногой в лицо, мотивируя свой поступок, как месть за оскорбление своей родной сестры", - говорится в сообщении.

Парень от удара упал и ударился головой об асфальт, в результате падения получил телесные повреждения в виде гематомы в затылочной области, перелома затылочной кости и ушиб головного мозга.

"Черновицкая местная прокуратура утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего жителя Черновцов за нанесение тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему (ч.1 ст. 121 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

Обидчику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, юноши приговорили к одному году условно за избиение человека в Кропивницком.



