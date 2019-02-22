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Молодого хлопця засудили за побиття знайомого у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 лютого. УНН. Юнака засудили до одного року умовно за побиття людини у Кропивницькому. Про це йдеться у матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень, передає УНН.

Так, 14 травня 2018 року на зупинці громадського транспорту на вул. Маланюка в Кропивницькому школяр побив свого знайомого.

Обвинувачений на той момент навчався в 11 класі КЗ "Навчально-виховне об’єднання "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №16" дитячий юнацький центр "Лідер" Кропивницького. Характеризувався позитивно.

Хлопець завдав опоненту удар кулаком в обличчя. У потерпілого діагностували перелом щелепи.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він пояснив, що потерпілий неодноразово ображав його подругу. Хлопець намагався поговорити з кривдником, але розмови не подіяли.

5 лютого 2019 року Ленінський районний суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні та засудив до одного року умовно. Крім того, сім’я засудженого має сплатити потерпілому 2 тисячі 700 грн моральної шкоди.

Нагадаємо, на столичному Печерську група підлітків побила чоловіка.

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