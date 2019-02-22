Молодого парня осудили за избиение знакомого в Кропивницком

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 58577 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124646 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126359 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127411 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124012 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157176 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117725 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145230 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130522 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
Молодого парня осудили за избиение знакомого в Кропивницком

Молодого парня осудили за избиение знакомого в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 9790 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. Юношу приговорили к одному году условно за избиение человека в Кропивницком. Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений, передает УНН.

Так, 14 мая 2018 ujlf на остановке общественного транспорта на ул. Маланюка в Кропивницком школьник избил своего знакомого.

Обвиняемый на тот момент учился в 11 классе КУ "Учебно-воспитательное объединение "Общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней №16" детский юношеский центр "Лидер" Кропивницкого. Характеризовался положительно.

Парень нанес оппоненту удар кулаком в лицо. У пострадавшего диагностировали перелом челюсти.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью. Он пояснил, что потерпевший неоднократно оскорблял его подругу. Парень пытался поговорить с обидчиком, но разговоры не подействовали.

5 февраля 2019 года Ленинский районный суд признал его виновным в уголовном правонарушении и приговорил к одному году условно. Кроме того, семья осужденного должна выплатить пострадавшему 2 тысяч 700 грн морального ущерба.

Напомним, на столичном Печерске группа подростков избила мужчину.

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