Молодого парня осудили за избиение знакомого в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. Юношу приговорили к одному году условно за избиение человека в Кропивницком. Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений, передает УНН.
Так, 14 мая 2018 ujlf на остановке общественного транспорта на ул. Маланюка в Кропивницком школьник избил своего знакомого.
Обвиняемый на тот момент учился в 11 классе КУ "Учебно-воспитательное объединение "Общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней №16" детский юношеский центр "Лидер" Кропивницкого. Характеризовался положительно.
Парень нанес оппоненту удар кулаком в лицо. У пострадавшего диагностировали перелом челюсти.
Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью. Он пояснил, что потерпевший неоднократно оскорблял его подругу. Парень пытался поговорить с обидчиком, но разговоры не подействовали.
5 февраля 2019 года Ленинский районный суд признал его виновным в уголовном правонарушении и приговорил к одному году условно. Кроме того, семья осужденного должна выплатить пострадавшему 2 тысяч 700 грн морального ущерба.
Напомним, на столичном Печерске группа подростков избила мужчину.