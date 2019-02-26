У Чернівцях 16-річний помстився ударом ноги в обличчя хлопцю за образу сестри
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Чернівцях судитимуть 16-річного підлітка за те, що вдарив 15-річного хлопця ногою в обличчя, мотивуючи свій вчинок, як помсту за образу своєї рідної сестри. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Чернівецької області.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді минулого року 16-річний підліток, посеред вулиці, у Чернівцях, на ґрунті неприязних відносин, вдарив 15-річного хлопця ногою в обличчя, мотивуючи свій вчинок, як помсту за образу своєї рідної сестри”, — йдеться у повідомленні.
Хлопець від удару упав та вдарився головою об асфальт, в результаті падіння отримав тілесні ушкодження у вигляді гематоми в потиличній ділянці, перелому потиличної кістки та забій головного мозку.
“Чернівецька місцева прокуратура затвердила та передала до суду обвинувальний акт відносно 16-річного мешканця Чернівців за нанесення тяжких тілесних ушкоджень неповнолітньому (ч.1 ст. 121 КК України)”, — додали у прокуратурі.
Кривднику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо, юнака засудили до одного року умовно за побиття людини у Кропивницькому.