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У Чернівцях 16-річний помстився ударом ноги в обличчя хлопцю за образу сестри

У Чернівцях 16-річний помстився ударом ноги в обличчя хлопцю за образу сестри

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Чернівцях судитимуть 16-річного підлітка за те, що вдарив 15-річного хлопця ногою в обличчя, мотивуючи свій вчинок, як помсту за образу своєї рідної сестри. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Чернівецької області.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді минулого року 16-річний підліток, посеред вулиці, у Чернівцях, на ґрунті неприязних відносин, вдарив 15-річного хлопця ногою в обличчя, мотивуючи свій вчинок, як помсту за образу своєї рідної сестри”, — йдеться у повідомленні.

Хлопець від удару упав та вдарився головою об асфальт, в результаті падіння отримав тілесні ушкодження у вигляді гематоми в потиличній ділянці, перелому потиличної кістки та забій головного мозку.

“Чернівецька місцева прокуратура затвердила та передала до суду обвинувальний акт відносно 16-річного мешканця Чернівців за нанесення тяжких тілесних ушкоджень неповнолітньому (ч.1 ст. 121 КК України)”, — додали у прокуратурі.

Кривднику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, юнака засудили до одного року умовно за побиття людини у Кропивницькому.

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