В Черновицкой школе блюдо детям готовил больной стафилококком повар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Накануне в школе №41 в Черновцах в течение короткого промежутка времени заболело несколько десятков учеников. Контролирующие органы, проверив помещения пищеблока, нашли причину отравлений детей. Вспышка инфекции произошла из-за больного стафилококком повара. Об этом во время аппаратного совещания в ОГА рассказала и.о. директора учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ" Наталья Гопко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
В частности, повар оказался носителем патогенного стафилококка. Это опасно тем, что, попадая на продукты питания и готовые блюда, патоген образует энтеротоксин, который способен вызвать пищевые отравления.
"По возвращении с каникул дети будут повторно осмотрены медиками. Носителя патогенного стафилококка, работника пищеблока допустят к работе после лечения и по результатам обследования. Пока нет никаких оговорок для восстановления деятельности пищеблока учреждения после каникул", - отметила Наталья Гопко.
Как сообщили во время совещания, сейчас все дети, которые болели, чувствуют себя хорошо.
Напомним, как сообщал УНН, вопрос массового отравления детей в школе №41 рассматривали депутаты во время сессии.
Также напомним, в ВРУ отмечают, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.