В Черновицкой школе блюдо детям готовил больной стафилококком повар

В частности, повар оказался носителем патогенного стафилококка. Это опасно тем, что, попадая на продукты питания и готовые блюда, патоген образует энтеротоксин, который способен вызвать пищевые отравления.

"По возвращении с каникул дети будут повторно осмотрены медиками. Носителя патогенного стафилококка, работника пищеблока допустят к работе после лечения и по результатам обследования. Пока нет никаких оговорок для восстановления деятельности пищеблока учреждения после каникул", - отметила Наталья Гопко.

Как сообщили во время совещания, сейчас все дети, которые болели, чувствуют себя хорошо.

Напомним, как сообщал УНН, вопрос массового отравления детей в школе №41 рассматривали депутаты во время сессии.

Также напомним, в ВРУ отмечают, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.