У Чернівецькій школі страву дітям готував хворий на стафілокок кухар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Напередодні у школі №41 в Чернівцях протягом короткого проміжку часу занедужало кілька десятків учнів. Контролюючі органи, перевіривши приміщення харчоблоку, знайшли причину отруєнь дітей. Спалах інфекції стався через хворого на стафілокок кухаря. Про це під час апаратної наради в ОДА розповіла в.о. директора установи "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ" Наталія Гопко, передає УНН з посиланням на прес-службу ОДА.
Зокрема, кухар виявився носієм патогенного стафілококу. Це небезпечно тим, що, потрапляючи на продукти харчування та готові страви, патоген утворює ентеротоксин, який здатний викликати харчові отруєння.
"Після повернення з канікул діти будуть повторно оглянуті медиками. Носія патогенного стафілококу, працівника харчоблоку допустять до роботи після лікування та за результатами обстеження. Наразі немає жодних застережень для відновлення діяльності харчоблоку закладу після канікул", - зауважила Наталія Гопко.
Як повідомили під час наради, зараз усі діти, які хворіли, почуваються добре.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, питання масового отруєння дітей у школі №41 розглядали депутати під час сесії.
Також нагадаємо, у ВРУ наголошують, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.