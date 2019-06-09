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У черновчанина нашли два килограмма амфетамина и взрывные пакеты

У черновчанина нашли два килограмма амфетамина и взрывные пакеты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Полиция изъяла у жителя Черновцов два килограмма амфетамина, патроны и взрывные пакеты с порохом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.

Так, в помещениях, которое злоумышленник арендовал на территории одного из гаражных кооперативов, полицейские обнаружили и изъяли три взрывных пакета с порохом, патроны различного калибра, пластмассовые емкости с двумя килограммами амфетамина. Также изъяты электронные весы, зип-пакеты и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность злоумышленника к сбыту наркотиков.

В полиции отметили, что стоимость изъятого психотропного вещества по ценам “черного рынка” составляет примерно 600 000 гривен.

По результатам обысков следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы поступления амфетамина. Кроме того, полиция устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к сбыту наркотиков.

Как сообщал УНН, на Закарпатье с гонкой задержали авто с грузом наркотиков.

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