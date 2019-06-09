На Закарпатті з перегонами затримали авто з вантажем наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На Закарпатті поліція вилучила в чоловіка наркотики вартістю понад 2 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Національної поліції України.
Поблизу смт. Нижні Ворота співробітники поліції виявили у авто “Skoda superb” мукачівця понад 2 кг психотропної речовини — метамфетаміну. Водій автомобіля намагався втекти від поліцейських, проте його затримали.
Як повідомили у поліції, водій проігнорував вимогу правоохоронців зупинитися, натомість прискорив швидкість, а під час переслідування поліцейськими вчинив два ДТП, після чого втік і переховувався в лісі.
Патрульні розшукали авто та його власника за 2 км від місця події.
В ході огляду авто правоохоронці виявили пакунок з речовиною, схожою на психотропну, вагою 2 кг. Експрес-тест засвідчив, що це метамфетамін. Загальна вартість вилученої партії наркотику сягає близько 2 млн гривень.
Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за зберігання наркотиків в особливо великих розмірах з метою збуту.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.