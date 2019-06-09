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На Закарпатье с погоней задержали авто с грузом наркотиков

На Закарпатье с погоней задержали авто с грузом наркотиков

Киев  •  УНН

 • 9154 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. На Закарпатье полиция изъяла у мужчины наркотики стоимостью более 2 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Вблизи пгт. Нижние Ворота сотрудники полиции обнаружили в авто "Skoda superb" мукачевца более 2 кг психотропного вещества - метамфетамина. Водитель автомобиля пытался убежать от полицейских, однако его задержали.

Как сообщили в полиции, водитель проигнорировал требование правоохранителей остановиться, ускорил скорость, а во время преследования полицейскими совершил два ДТП, после чего скрылся и прятался в лесу.

Патрульные разыскали авто и его владельца в 2 км от места происшествия.

В ходе осмотра авто правоохранители обнаружили пакет с веществом, похожим на психотропное, весом 2 кг. Экспресс-тест показал, что это метамфетамин. Общая стоимость изъятой партии наркотика составляет около 2 млн гривен.

Фигуранта задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за хранение наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. 

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