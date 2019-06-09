У чернівчанина знайшли два кілограми амфетаміну і вибухові пакети
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Поліція вилучила у мешканця Чернівців два кілограми амфетаміну, набої і вибухові пакети з порохом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.
Так, у приміщеннях, які зловмисник орендував на території одного з гаражних кооперативів, поліцейські виявили та вилучили три вибухові пакети з порохом, набої різного калібру, пластмасові ємкості з двома кілограмами амфетаміну. Також вилучено електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази, що вказують на причетність зловмисника до збуту наркотиків.
В поліції зазначили, що вартість вилученої психотропної речовини за цінами “чорного ринку” становить приблизно 600 тисяч гривень.
За результатами обшуків слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження амфетаміну. Крім того, поліція встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до збуту наркотиків.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті з перегонами затримали авто з вантажем наркотиків.