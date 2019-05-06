В Чернигове завершили расследование против мужчины, который съел бюллетень
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению жителя Чернигова в том, что он съел избирательный бюллетень в день повторного голосования на выборах президента, завершено. Об этом УНН сообщила пресс-служба Черниговской местной прокуратуры.
"Под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве, начатого в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 УК Украины, то есть в сокрытии избирательного бюллетеня", - сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, 21 апреля около в 14:40 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью сокрытия избирательного бюллетеня, заранее приготовив кусок обоев и прибыв в помещение избирательного участка № 741069 одномандатного избирательного округа № 206 в Чернигове, реализуя свое право голоса на выборах президента Украины, получил у члена участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень с перечнем кандидатов в президенты, о чем поставил свою подпись в контрольном талоне к избирательному бюллетеню и в списках избирателей напротив своей фамилии.
"Получив указанный бюллетень, обвиняемый зашел в кабину для тайного голосования, где, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, руководствуясь мотивами и целью сокрытия избирательного бюллетеня, действуя умышленно, свернул и спрятал последний в карман куртки, которая была одета на нем, при этом, достав из кармана куртки заранее подготовленный кусок обоев, после чего подошел к ящику для голосования и с целью реализации умысла на сокрытие избирательного бюллетеня старался бросить в нее указанный кусок обоев", - сообщили прокуратуре.
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Когда он вышел из помещения для голосования, его остановили члены участковой избирательной комиссии. Чтобы доказать свой умысел до конца, а именно с целью дальнейшего сокрытия избирательного бюллетеня и в нарушение ст. 76 Закона "О выборах Президента Украины", не реализуя свое право выбора, съел бюллетень.
За время проведения досудебного расследования обвиняемый признал себя виновным, искренне раскаялся и активно способствовал следствию.
За совершение указанного уголовного преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрен штраф до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Кировоградской области в бюллетень дописали Иво Бобула.