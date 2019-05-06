У Чернігові завершили розслідування проти чоловіка, який з'їв бюлетень

"Під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатого відносно місцевого мешканця, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 158-1 КК України, тобто у приховуванні виборчого бюлетеня", - повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, 21 квітня близько о 14:40 обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з метою приховування виборчого бюлетеня, заздалегідь приготувавши шматок шпалери та прибувши до приміщення виборчої дільниці № 741069 одномандатного виборчого округу № 206 у Чернігові, реалізовуючи своє право голосу на виборах президента України, отримав у члена дільничної виборчої комісії виборчий бюлетень з переліком кандидатів у президенти, про що поставив свій підпис у контрольному талоні до виборчого бюлетеня та у списках виборців навпроти свого прізвища.

"Отримавши вказаний бюлетень, обвинувачений зайшов до кабіни для таємного голосування, де, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, керуючись мотивами та метою приховування виборчого бюлетеня, діючи умисно, згорнув та сховав останній в кишеню куртки, яка була одягнута на ньому, при цьому, діставши з кишені куртки заздалегідь підготовлений шматок шпалери, після чого підійшов до скриньки для голосування та з метою реалізації умислу на приховування виборчого бюлетеня намагавсь вкинути до неї вказаний шматок шпалер", - повідомили у прокуратурі.

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Коли він вийшов з приміщення для голосування, його зупинили члени дільничної виборчої комісії. Щоб довести свій умисел до кінця, а саме з метою подальшого приховування виборчого бюлетеня та у порушення ст. 76 Закону "Про вибори Президента України", не реалізовуючи своє право вибору, з’їв бюлетень.

За час проведення досудового розслідування обвинувачений визнав себе винним, щиро покаявся та активно сприяв слідству.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення Кримінальним кодексом України передбачено штраф до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Кіровоградській області у бюлетень дописали Іво Бобула.