У Чернігові завершили розслідування проти чоловіка, який з'їв бюлетень

ukru
22 березня, 17:51 • 73245 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 117089 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 101984 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 101941 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 83525 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101132 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150925 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167818 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154732 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 245658 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
70 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 26250 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 51243 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 37922 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 38842 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 50996 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 162338 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 245660 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 209054 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 193935 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 160591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 55726 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 52397 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 68167 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 48113 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 80281 перегляди
Актуальне
У Чернігові завершили розслідування проти чоловіка, який з'їв бюлетень

У Чернігові завершили розслідування проти чоловіка, який з'їв бюлетень

Київ • УНН

 • 8952 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням мешканця Чернігова у тому, що він з’їв виборчий бюлетень у день повторного голосування на виборах президента, завершено. Про це УНН повідомила прес-служба Чернігівської місцевої прокуратури.

"Під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатого відносно місцевого мешканця, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 158-1 КК України, тобто у приховуванні виборчого бюлетеня", - повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, 21 квітня близько о 14:40 обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з метою приховування виборчого бюлетеня, заздалегідь приготувавши шматок шпалери та прибувши до приміщення виборчої дільниці № 741069 одномандатного виборчого округу № 206 у Чернігові, реалізовуючи своє право голосу на виборах президента України, отримав у члена дільничної виборчої комісії виборчий бюлетень з переліком кандидатів у президенти, про що поставив свій підпис у контрольному талоні до виборчого бюлетеня та у списках виборців навпроти свого прізвища.

"Отримавши вказаний бюлетень, обвинувачений зайшов до кабіни для таємного голосування, де, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, керуючись мотивами та метою приховування виборчого бюлетеня, діючи умисно, згорнув та сховав останній в кишеню куртки, яка була одягнута на ньому, при цьому, діставши з кишені куртки заздалегідь підготовлений шматок шпалери, після чого підійшов до скриньки для голосування та з метою реалізації умислу на приховування виборчого бюлетеня намагавсь вкинути до неї вказаний шматок шпалер", - повідомили у прокуратурі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кривому Розі в списки виборців потрапив 8-річний хлопчик

Коли він вийшов з приміщення для голосування, його зупинили члени дільничної виборчої комісії. Щоб довести свій умисел до кінця, а саме з метою подальшого приховування виборчого бюлетеня та у порушення ст. 76 Закону "Про вибори Президента України", не реалізовуючи своє право вибору, з’їв бюлетень.

За час проведення досудового розслідування обвинувачений визнав себе винним, щиро покаявся та активно сприяв слідству.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення Кримінальним кодексом України передбачено штраф до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Кіровоградській області у бюлетень дописали Іво Бобула.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,241.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,002.72