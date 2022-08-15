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В Чернигове военные угрожали полицейским автоматами Калашникова

Киев • УНН

 • 584682 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Чернигове члены одного из военных формирований угрожали автоматами Калашникова патрульным, которые остановили их товарища за вождение мотоцикла с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНН.

В Чернигове военные угрожали полицейским автоматами Калашникова

Цитата

«Работники Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции во время несения службы остановили 39-летнего мужчину с признаками наркотического опьянения, двигавшегося на мотоцикле HONDA. Однако вместо того, чтобы выполнить законные требования полицейских, мужчина позвал на «помощь друзей», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что через некоторое время на место происшествия приехали более десяти вооруженных лиц и начали препятствовать действиям правоохранителей. Мужчины пытались физически оттеснить их от водителя-нарушителя и, приведя автоматическое оружие в боевую готовность, направили его в сторону патрульных. При этом они выражали оскорбления и угрожали убить полицейских.

«Для убедительности своих намерений один из мужчин произвел несколько выстрелов в воздух из автомата Калашникова, а другой, блокируя машиной правоохранителей, наехал полицейскому на ногу», - отмечается в сообщении.

Так, при процессуальном руководстве Черниговской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере следственным отделом Черниговского РУП было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.

«Оперативники внутренней безопасности совместно со следователями Черниговской полиции установили всех участников событий. Ими оказались жители Чернигова, которые находились в составе одного из военных формирований», - говорится в сообщении.

В настоящее время шестерым фигурантам уже объявлено о подозрении.

Дополнение

В Ирпене Киевской области терроборона задержала двух мужчин, которые мародерили, а затем, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в них гранату.

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