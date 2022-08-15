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У Чернігові військові погрожували поліцейським автоматами Калашникова

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Чернігові члени одного з військових формувань загрожували автоматами Калашникова патрульним, які зупинили їхнього товариша за водіння мотоцикла з ознаками наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає УНН.

У Чернігові військові погрожували поліцейським автоматами Калашникова

Цитата

«Працівники Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції під час несення служби зупинили 39-річного чоловіка з ознаками наркотичного сп’яніння, який рухався на мотоциклі HONDA. Однак замість того, щоби виконати законні вимоги поліцейських, чоловік покликав на «допомогу» друзів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що через деякий час на місце події приїхали більше десяти озброєних осіб та почали перешкоджати діям правоохоронців. Чоловіки намагалися фізично відтіснити їх від водія-порушника та, привівши автоматичну зброю у бойову готовність, направили її у бік патрульних. При цьому вони висловлювали образи та погрожували вбити поліцейських.

«Для переконливості своїх намірів один із чоловіків здійснив кілька пострілів у повітря з автомата Калашникова, а інший, блокуючи автівкою правоохоронців, наїхав поліцейському на ногу», - зазначається в повідомленні.

Так, за процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері слідчим відділом Чернігівського РУП було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

«Оперативники внутрішньої безпеки спільно зі слідчими Чернігівської поліції встановили всіх учасників подій. Ними виявилися мешканці Чернігова, які перебували у складі одного з військових формувань», - йдеться в повідомленні.

Наразі шістьом фігурантам вже оголошено про підозру.

Доповнення

В Ірпені на Київщині тероборона затримала двох чоловіків, які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у них гранату.

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