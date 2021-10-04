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В Чернигове подделывали ПРЛ-тесты и COVID-сертификаты

В Чернигове подделывали ПРЛ-тесты и COVID-сертификаты

Киев  •  УНН

 • 17675 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Черниговской области Служба безопасности Украины разоблачила двух местных жителей на фальсификации ПРЛ-тестов и COVID сертификатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

“Служба безопасности Украины заблокировала в Чернигове очередную схему фальсификации ПРЛ-тестов и „Международного свидетельства о вакцинации“ от коронавирусной болезни. Ежемесячно „прибыль“ злоумышленников составлял 400 тыс. грн ”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что как установили сотрудники СБУ, преступную схему организовали двое местных жителей еще в июне 2021 года.

В СБУ отмечают, что они предлагали “клиентам” одного из черниговских туристических агентств изготовления подделок. Люди, которые планировали выехать на отдых за границу, обращались к ним за “справкой” о отрицательный тест на COVID, не отдавая никаких анализов.

“Стоимость одной справки составляла 400-500 гривен, а свидетельство о вакцинации — 1500 гривен. Ежемесячно злоумышленники в среднем изготавливали по 350 “тестов” и 150 “международных свидетельств”, информирует СБУ.

Так, во время обысков в помещениях фигурантов производства обнаружены подготовленные поддельные справки о прохождении теста на COVID и фейковые международные сертификаты.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Дополнение

В Министерстве здравоохранения требуют уволить от должности руководителей 15 медицинских учреждений из-за подозрений в том, что врачи подделывали COVID-сертификаты о вакцинации.

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