В Чернигове подделывали ПРЛ-тесты и COVID-сертификаты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Черниговской области Служба безопасности Украины разоблачила двух местных жителей на фальсификации ПРЛ-тестов и COVID сертификатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
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“Служба безопасности Украины заблокировала в Чернигове очередную схему фальсификации ПРЛ-тестов и „Международного свидетельства о вакцинации“ от коронавирусной болезни. Ежемесячно „прибыль“ злоумышленников составлял 400 тыс. грн ”, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что как установили сотрудники СБУ, преступную схему организовали двое местных жителей еще в июне 2021 года.
В СБУ отмечают, что они предлагали “клиентам” одного из черниговских туристических агентств изготовления подделок. Люди, которые планировали выехать на отдых за границу, обращались к ним за “справкой” о отрицательный тест на COVID, не отдавая никаких анализов.
“Стоимость одной справки составляла 400-500 гривен, а свидетельство о вакцинации — 1500 гривен. Ежемесячно злоумышленники в среднем изготавливали по 350 “тестов” и 150 “международных свидетельств”, информирует СБУ.
Так, во время обысков в помещениях фигурантов производства обнаружены подготовленные поддельные справки о прохождении теста на COVID и фейковые международные сертификаты.
Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.
Дополнение
В Министерстве здравоохранения требуют уволить от должности руководителей 15 медицинских учреждений из-за подозрений в том, что врачи подделывали COVID-сертификаты о вакцинации.