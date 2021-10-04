У Чернігові підробляли ПРЛ-тести та COVID-сертифікати
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На Чернігівщині Служба безпеки України викрила двох місцевих жителів у фальсифікації ПРЛ-тестів та COVID-сертифікатів. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
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“Служба безпеки України заблокувала у Чернігові чергову схему фальсифікації ПРЛ-тестів та „Міжнародного свідоцтва про вакцинацію“ від коронавірусної хвороби. Щомісяця „прибуток“ зловмисників становив 400 тис. грн”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що як встановили співробітники СБУ, злочинну схему організували двоє місцевих жителів ще у червні 2021 року.
В СБУ зазначають, що вони пропонували “клієнтам” однієї з чернігівських туристичних агенцій виготовлення підробок. Люди, які планували виїхати на відпочинок за кордон, зверталися до них за “довідкою” про негативний тест на COVID, не здаючи жодних аналізів.
“Вартість однієї довідки становила 400-500 гривень, а свідоцтво про вакцинацію — 1500 гривень. Щомісяця зловмисники у середньому виготовляли по 350 “тестів” та 150 “міжнародних свідоцтв”, інформує СБУ.
Так, під час обшуків у помешканнях фігурантів провадження виявлено підготовлені підроблені довідки про проходження тесту на COVID та фейкові міжнародні сертифікати.
Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.
Доповнення
У Міністерстві охорони здоров’я вимагають звільнити з посади керівників 15 медичних закладів через підозри у тому, що лікарі підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію.