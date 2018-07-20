В Чернигове мужчину привязали к столбу: открыто производство

"Следственным отделом Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области начато уголовное производство по данному факту, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырех лет", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства, при которых мужчины привязали к столбу в Чернигове, проинформировали УНН в пресс-центре патрульной полиции Черниговской области. Так, информация об инциденте поступила в полицию около 13:00.

"На месте были патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Сейчас следователи выясняют обстоятельства, при которых этого мужчину привязали к столбу. Молодые люди, которые присутствовали там (на месте происшествия, - ред.), рассказывали, что этот мужчина сам попросил, чтобы его привязали. По другой версии - привязали его эти молодые люди", - сообщили в ведомстве.

Отмечено, что "скорую" на место происшествия вызвали одновременно с полицией. Однако в медицинской помощи мужчина не нуждался.

"Дали ему попить воды. Когда врачи сказали, что помощь мужчине не нужна, патрульные освободили его, посадили в патрульный автомобиль и доставили в отдел полиции", - отметили в ведомстве.

Что касается людей, которые вели прямую трансляцию с места события, то в патрульной полиции сообщили, что это были молодые люди в футболках с символикой "Национального корпуса". Этих людей опросили следователи.

В ГУНП области УНН сообщили, что мужчина, которого привязали к столбу, ранее был задержан полицией за повреждение памятника Героям Небесной Сотни.

"Он бросал бутылки по памятнику. Повредил фотографии. Его задержали. В настоящее время проводится расследование. Материалы находятся в прокуратуре в рамках ст. 173 КУоАП. Эта статья предусматривает штрафы. В порядке ст. 208 УПК мужчину не задерживали", - уточнили в ГУНП.

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что этот мужчина был осужден за изнасилование несовершеннолетних.

"Он отсидел 10 лет. Месяц назад вышел на свободу", - отметили в полиции.

Напомним, в Чернигове к столбу дорожного знака привязали мужчину, повесив на него табличку "Я ватник".