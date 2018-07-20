У Чернігові чоловіка прив'язали до стовпа: відкрито провадження

"Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження за вказаним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює обставини, за яких чоловіка прив'язали до стовпа в Чернігові, проінформували УНН у прес-центрі патрульної поліції Чернігівської області. Так, інформація про інцидент надійшла до поліції близько 13:00.

"На місці були патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Наразі слідчі з'ясовують обставини, за яких цього чоловіка прив'язали до стовпа. Молоді люди, які були присутні там (на місці події, - ред.), розповідали, що цей чоловік сам попросив, щоб його прив'язали. За іншою версією - прив'язали його ці молоді люди", - повідомили у відомстві.

Зазначено, що "швидку" на місце події викликали одночасно з поліцією. Однак медичної допомоги чоловік не потребував.

"Дали йому попити води. Коли лікарі сказали, що допомога чоловіку не потрібна, патрульні звільнили його, посадили до патрульного автомобіля і доставили до відділу поліції", - зазначили у відомстві.

Щодо людей, які вели пряму трансляцію з місця події, то у патрульній поліції повідомили, що це були молоді люди у футболках із символікою "Національного корпусу". Цих людей опитали слідчі.

У ГУНП області УНН повідомили, що чоловік, якого прив'язали до стовпа, раніше був затриманий поліцією за пошкодження пам'ятника Героям Небесної Сотні.

"Він кидав пляшки по пам'ятнику. Пошкодив фотокартки. Його затримали. Наразі проводиться розслідування. Матеріали знаходяться в прокуратурі в рамках ст. 173 КУпАП. Ця стаття передбачає штрафи. У порядку ст. 208 КПК чоловіка не затримували", - уточнили у ГУНП.

Крім того, у відомстві підтвердили, що цей чоловік був засуджений за зґвалтування неповнолітніх.

"Він відсидів 10 років. Місяць тому вийшов на волю", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Чернігові до стовпа дорожнього знаку прив'язали чоловіка, повісивши на нього табличку "Я ватнік".