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15 марта, 19:03 • 107455 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145195 просмотра

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15 марта, 13:22 • 124698 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118127 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105525 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101823 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94501 просмотра

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В Черниговский горсовет пришли с обысками: мэр говорит, из ГБР

Киев • УНН

 • 19254 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Государственное бюро расследований сегодня, 27 января, в Черниговском горсовете проводит обыски. Об этом на сессии городского совета сказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко, пишет УНН.

Цитата:

"Сейчас в помещении городского совета проходит обыск ГБР", - сказал он.

По его словам, в мэрии содействуют. По требованию ГБР предоставили уже все нужные документы, добавил мэр. Также он указал, что считает это "политическим давлением".

Дополнение

Обыски на коммунальных предприятиях Чернигова продолжаются с октября 2021 года. Тогда сотрудники СБУ та Нацполиции из Киева провели более 20 обысков в управлении капитального строительства горсовета и ряда фирм-подрядчиков.

По данным следствия, должностные лица управления капитального строительства Черниговского горсовета провели публичные закупки на более 218 млн грн. А победителями в тендере стали "партнерские" коммерсанты.

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